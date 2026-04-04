ريال مدريد يتأخر بهدف أمام مايوركا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تأخر فريق ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

وجاء هدف مايوركا عن طريق مانو مورلانيس في الدقيقة 42.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني كالتالي :

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، دين هويسن، أنطونيو روديجر، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، مانويل أنخيل، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر، إبراهيم دياز، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كلًا من: فران جونزاليز، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، راؤول أسينيو، فران جارسيا، فرانكو ماستانتونو، سيزار بالاسيوس، تياجو بيتارتش