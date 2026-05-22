الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

افتتاح المسجد الكبير بقرية منشية قبريط في كفر الشيخ| صور

محمود زيدان

افتتحت مديرية أوقاف كفر الشيخ المسجد الكبير بقرية منشية قبريط بفوة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بإعمار بيوت الله - عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا، وتحت شعار «خدمة بيوت الله شرف»؛ سعيًا إلى ترسيخ القيم وبناء وعي رشيد لدى المصلين.

وشهد الافتتاح إقبالًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا من المواطنين ورواد المسجد، الذين عبّروا عن سعادتهم بافتتاح هذا الصرح الديني والحضاري، مؤكدين أهمية دور المساجد في نشر الوعي الديني الصحيح وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع الخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف بعنوان: «يوم عرفة.. يوم المباهاة الإلهية»، وأكدت فضل يوم عرفة ومكانته العظيمة، وضرورة اغتنام هذه الأيام المباركة بالطاعات والأعمال الصالحة.

 فيما تناولت الخطبة الثانية موضوع «التحذير من إلقاء القمامة في الشوارع "مخلفات ذبح الأضاحي"»، تأكيدًا على أن تعاليم الإسلام تحث على النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمجتمع.

وأكدت المديرية التزام جميع مساجد المحافظة بالوقت المحدد والخطبة الموحدة، إرساءً لمبدأ الانضباط الإداري والدعوي، وحرصًا على تحقيق أعلى درجات التنظيم داخل العمل الدعوي، بما يضمن أداء الرسالة المنبرية على الوجه الأمثل.

كما أوضحت المديرية أن هذه الافتتاحات تأتي تنفيذًا للمحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف، لا سيما محور بناء الإنسان وتنشئة شخصية واعية ومستنيرة، ومحور مواجهة التطرف اللاديني وتراجع القيم، انطلاقًا من رؤية الوزارة «تحصين وبناء وشعاع من نور».

