محافظات

ماتت بملابس الإحرام.. وفاة معلمة من كفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج

محمود زيدان

سادت الحزن أرجاء قرية البكاتوش التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حزنًا على وفاة المُعلمة الفاضلة نعيمة حرفوش، والتي وافتها المنية أثناء أداء مناسك الحج وشيعت جنازتها ودُفنت بالأراضي السعودية.

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى دفتر عزاء ينعى الراحلة والتي كانت تمتاز بدماثة الخلق والأدب الجم والمواقف الإنسانية النبيلة مع كل من تعامل معها، داعين الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.

وقال تامر حرفوش، لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. توفيت إلى رحمة الله الغالية الأستاذة نعيمة حرفوش  بالسعودية أثناء تأدية فريضة الحج ودفنت بمكة المكرمة.. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وقال أحمد محمد، مكافأة نهاية الخدمة من الله رب العالمين إلى الأستاذة نعيمة حرفوش رحمها الله وطيب ثراها ماتت فى عشر ذى الحجة وهى فى الحج ملبية لله رب العالمين أنعم بها وأكرم من وفاة.

وقال عبده حرفوش، إنا لله وإنا إليه راجعون، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، أنعى عمتي الغالية الأستاذة نعيمة محمد حرفوش، التي اختارها الله إلى جواره في أطهر بقاع الأرض وفي أحب الأيام إليه، وهي تؤدي مناسك الحج.

وأضاف: عزاؤنا الوحيد في فراقكِ يا عمتي الغالية هو حسن خاتمتكِ الطيبة، فقد رحلتِ ملبية طاهرة محرمة مقبلة على الله.

اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. 

واختتم بالدعاء لها: اللهم تقبل حجها، وابعثها يوم القيامة ملبية كما ماتت محرمة، واجعل الفردوس الأعلى مستقرها ودارها.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال، ولنا ولأهلنا الصبر والسلوان.

