مان سيتي ضد ليفربول.. هالاند يفاجئ الريدز بثنائية فى الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول، بتقدم السيتي بهدفين نظيفين (2-0)

وسجل النرويجي آيرلينج هالاند الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 38، كما أضاف الهدف الثاني برأسية قوية في الدقيقة 45+2، مستغلاً التراجع الواضح في أداء ليفربول خلال الشوط الأول.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع الريدز، بينما جاء مواطنه عمر مرموش على مقاعد البدلاء في تشكيلة مانشستر سيتي.

وبهذا الأداء، وضع مانشستر سيتي نفسه في موقف مريح قبل انطلاق الشوط الثاني، في انتظار محاولات ليفربول لتقليص الفارق واستعادة السيطرة على اللقاء.

مان سيتي ضد ليفربول

ويبحث مانشستر سيتي عن تعزيز رصيده من الألقاب المحلية، فيما يسعى ليفربول لتعويض جماهيره والفوز بالبطولة لإنقاذ موسم لم يسر وفق طموحات مشجعي الفريق.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: ترافورد

الدفاع: أورايلي - مارك جيهي - خوسانوف - ماتيوس نونيز

الوسط: ريان شرقي - رودري - برناردو سيلفا

الهجوم: دوكو - هالاند - سيمينو

أما تشكيلة ليفربول فكانت:

حراسة المرمى: مماردشفيلي

الدفاع: كيركيز - فان دايك - كوناتي - جوميز

الوسط: سوبوسلاي - جرافنبيرخ - جونز

الهجوم: فيرتز - هوجو ايكتيكي - محمد صلاح.



