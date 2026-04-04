تشكيل كأس الاتحاد الإنجليزي.. صلاح أساسيا مع ليفربول ومرموش على مقاعد بدلاء السيتي

يستضيف ملعب "الاتحاد" اليوم السبت، مباراة قوية بين مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والمقرر انطلاقها في الساعة الواحدة والربع ظهراً.

وضمت قائمة ليفربول النجم المصري محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي، بينما جاء مواطنه الآخر عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.

ويبحث مانشستر سيتي عن تعزيز رصيده من الألقاب المحلية، فيما يسعى ليفربول لتعويض جماهيره والفوز بالبطولة لإنقاذ موسم لم يسر وفق طموحات مشجعي الفريق.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: ترافورد

الدفاع: أورايلي - مارك جيهي - خوسانوف - ماتيوس نونيز

الوسط: ريان شرقي - رودري - برناردو سيلفا

الهجوم: دوكو - هالاند - سيمينو

أما تشكيلة ليفربول فكانت:

حراسة المرمى: مماردشفيلي

الدفاع: كيركيز - فان دايك - كوناتي - جوميز

الوسط: سوبوسلاي - جرافنبيرخ - جونز

الهجوم: فيرتز - هوجو ايكتيكي - محمد صلاح