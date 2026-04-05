ريال مدريد يواجه أزمة تهديفية لـ مبابي بعد خسارته أمام مايوركا

يواجه ريال مدريد تحديًا محليًا صعبًا بعد خسارته الأخيرة أمام ريال مايوركا، حيث انتهت المباراة بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الفريق المهدد بالهبوط، ما زاد من صعوبة صراع الملكي على لقب الليجا.

وبات الفارق بين الفريق الملكي وغريمه التقليدي برشلونة، المتصدر برصيد 76 نقطة، سبع نقاط قبل ثماني جولات من نهاية الموسم، مما يضاعف الضغط على المدرب واللاعبين.

ولم تتوقف تداعيات الهزيمة عند فقدان النقاط فقط، بل امتدت لتشمل القلق حول مستوى نجم الفريق كيليان مبابي، قبل أيام قليلة من مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يتمكن مبابي من هز الشباك في آخر خمس مباريات لريال مدريد بالدوري، وهو أطول انقطاع تهديفي له منذ أبريل 2025، حسب ما أظهره حساب "ستاتس فوت" عبر منصة إكس.

وتشمل هذه الفترة مباريات ضد ريال سوسيداد، أوساسونا، أتلتيكو مدريد، ومايوركا، بينما غاب النجم الفرنسي عن بعض المباريات الأخرى بسبب الإصابة، ما يزيد من تحديات الملكي في الحفاظ على جاهزيته الفنية قبل المواجهات الحاسمة في أوروبا والدوري الإسباني.