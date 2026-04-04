أول تعليق من المدير الفني لريال مدريد بعد الخسارة أمام مايوركا

علق ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على خسارة فريقه أمام ريال مايوركا، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “من الواضح أن الفوز به الآن أصعب بكثير مما كان عليه قبل ساعتين، لكنني أخبرت اللاعبين أن أمامنا 8 مباريات متبقية، وبغض النظر عما سيحدث مع برشلونة، فنحن بحاجة للفوز في تلك المباريات الثماني”.

وعن سؤال، هل تخشى أن تؤثر هذه الخسارة على مباراة بايرن؟، أضاف: “لا، لا، أعرف لاعبي فريقي، وأعرف مدى أهمية هذه المباراة بالنسبة لهم”.

واختتم: “أنا متأكد من أن الجماهير ستكون في قمة الحماس، واللاعبون سيكونون على أتم الاستعداد، لن أضيع وقتي في مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد”.