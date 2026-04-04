ريال مدريد يخسر بثنائية من مايوركا في الدوري الإسباني

خسر فريق ريال مدريد من نظيره ريال مايوركا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

وجاء هدف مايوركا عن طريق مانو مورلانيس في الدقيقة 42.

ثم تعادل ريال مدريد عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة 88.

وسجل فيدات موريكي الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 90+1.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني كالتالي :

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، دين هويسن، أنطونيو روديجر، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، مانويل أنخيل، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر، إبراهيم دياز، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كلًا من: فران جونزاليز، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، راؤول أسينيو، فران جارسيا، فرانكو ماستانتونو، سيزار بالاسيوس، تياجو بيتارتش

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر مع تبقي مباراة له ستقام في مساء اليوم أمام أتلتيكو مدريد.

فيما يحتل فريق ريال مايوركا المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة.