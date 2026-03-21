أربيلوا يحسم جاهزية مبابي لديربي مدريد

دخل الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد، أجواء "ديربي العاصمة" بحماس واضح، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني، والمقررة على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقال أربيلوا، في مؤتمره الصحفي، إن المباراة تحمل قيمة كبيرة للنادي والجماهير، معرباً عن شوقه لرؤية المدرجات ممتلئة لدعم الفريق في واحدة من أهم مباريات كرة القدم الإسبانية والعالمية.

وأكد المدرب جاهزية نجم الفريق كيليان مبابي، لخوض اللقاء بعد تقديمه مستويات مميزة في المباراة الأخيرة أمام مانشستر، مشدداً على أنه يمثل قوة هجومية كبيرة للريال.

وفيما يخص حراسة المرمى، طمأن أربيلوا الجماهير بشأن تيبو كورتوا، موضحاً أنه فضل إراحته أمام السيتي، لكنه أبدى ثقة كاملة في الحارس البديل لونين، واصفاً أداءه بالرائع، مؤكداً أن الفريق يمتلك بدائل قوية في كل مركز.

كما أشاد أربيلوا بالمدافع الألماني أنطونيو روديجر، مشيراً إلى التزامه واحترافيته منذ اليوم الأول، معرباً عن تقديره الكبير لجهوده خلال الفترات الحاسمة من الموسم، دون الخوض في تفاصيل مستقبله مع النادي احتراماً للطرفين.

وختم أربيلوا حديثه بالتأكيد على فلسفته الجماعية في الأداء، مشدداً على أهمية عمل الفريق ككتلة واحدة في الدفاع والهجوم، ومتفهماً التزامات اللاعبين الدولية مع اقتراب كأس العالم، مع تمنياته بعودتهم بسلام لمواصلة المنافسة محلياً وقارياً.