أربيلوا يعلن عودة بيلينجهام وجاهزية مبابي لديربي مدريد

أعلن المدرب ألفارو أربيلوا، يوم السبت، أن ريال مدريد تلقى دفعة قوية بعودة لاعب الوسط جود بيلينجهام من إصابة في أوتار الركبة، وذلك قبل ديربي الدوري الإسباني يوم الأحد ضد أتلتيكو مدريد، كما أكد جاهزية المهاجم كيليان مبابي التامة.

وكان بيلينجهام، البالغ من العمر 22 عامًا، قد غاب عن 10 مباريات بعد تعرضه للإصابة في فبراير الماضي. أما مبابي، البالغ من العمر 27 عامًا، فقد عاد للمشاركة كبديل في الشوط الثاني من مباراة الإياب التي فاز فيها ريال مدريد على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال أربيلوا للصحفيين قبل المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو: "بيلينجهام متاح الآن، وسيكون ضمن تشكيلة الفريق غدًا، سنرى إن كان سيلعب - أعتقد أنه سيلعب، أتطلع بشوق لرؤيته على أرض الملعب".

يحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن برشلونة بعد 28 مباراة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع.

وعندما سُئل أربيلوا عما إذا كان مبابي، هداف الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 23 هدفًا، قد تعافى تمامًا من التواء ركبته اليسرى أم أنه لا يزال يعاني من بعض الألم لأن الفريق بحاجة إليه، أجاب بشكل قاطع:

وتابع: "يوم عودته، سيكون جاهزًا بنسبة 100%، الدقائق التي شاهدناه يلعبها في مانشستر، أعتقد أن كل حركة أظهر أنه في حالة بدنية ممتازة".

وأضاف: "الأهم من كل شيء هو شعوره - هذا هو المهم في النهاية. كيف كان يشعر وكيف يشعر في التدريبات. ثقة تامة، وطمأنينة مطلقة، وحماس كبير لعودة لاعب مؤثر كهذا".

وقد تم اختيار بيلينجهام يوم الجمعة ضمن قائمة المدرب توماس توخيل المكونة من 35 لاعبًا لخوض المباراتين الوديتين هذا الشهر ضد أوروغواي واليابان، وذلك في إطار الاستعدادات المستمرة لكأس العالم. تم ضم مبابي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي للمباراتين الوديتين ضد البرازيل وكولومبيا.

واختتم: "إنهم لاعبون في غاية الأهمية بالنسبة لي، لكنهم بنفس القدر من الأهمية لمدربي منتخباتهم الوطنية، خاصة مع اقتراب كأس العالم، لقد حالفني الحظ بتمثيل بلادي، وأعرف تمامًا شعور الفخر والمسؤولية المصاحبة لذلك. أتفهم الوضع تمامًا، لذا لا، لا توجد أي مشكلة على الإطلاق".