المدرسة الفرنسية تعود إلى برنابيو.. ديشامب يدخل حسابات ريال مدريد لخلافة أربيلوا

تدرس إدارة ريال مدريد العودة إلى المدرسة الفرنسية في القيادة الفنية، مستلهمة النجاح التاريخي الذي حققه زين الدين زيدان مع الفريق خلال فترتيه، والتي توّج خلالهما بثلاثية متتالية في دوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و2017 و2018.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أبرزها شبكة RMC Sport، أن ديديه ديشامب، المدير الفني لـمنتخب فرنسا، دخل دائرة المرشحين لتولي تدريب الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل، خلفًا للإسباني ألفارو أربيلوا، في ظل تذبذب النتائج مؤخرًا.

ويستعد ديشامب لمغادرة منصبه مع منتخب فرنسا عقب نهاية كأس العالم 2026، بعد مسيرة طويلة استمرت 14 عامًا، شهدت تتويجه بلقب المونديال 2018 كمدرب، إلى جانب إنجازه التاريخي كلاعب في نسخة 1998.

وأكد المدرب الفرنسي في تصريحات سابقة أنه لا يفكر في الاعتزال، بل يخطط لمرحلة جديدة في مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى رغبته في خوض تجربة تدريب الأندية بدلًا من المنتخبات.

وفي المقابل، تشير التوقعات إلى إمكانية تولي زيدان قيادة المنتخب الفرنسي خلفًا لديشامب، ما يفتح الباب أمام سلسلة تغييرات كبيرة في المشهد التدريبي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

ويبقى قرار ريال مدريد النهائي مرهونًا بتقييم المرحلة الحالية، في ظل بحث الإدارة عن مدرب قادر على إعادة الفريق إلى قمة المنافسة محليًا وأوروبيًا.