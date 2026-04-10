بيان رسمي من ريال مدريد بشان تعيين مدير رياضي

كشف فريق ريال مدريد، عن حقيقة تعيين مدير رياضي جديد خلال الفترة المقبلة، وأكد النادي الملكي، في بيان رسمي أن التقارير التي بثها برنامج "إل لارجويرو" عبر إذاعة كادينا سير بشأن دراسة إضافة مدير رياضي، هي "معلومات خاطئة تمامًا"، ولا تعكس واقع إدارة النادي.

وشدد ريال مدريد على ثقته الكاملة في العمل الذي تقوم به الإدارة الرياضية الحالية، مشيرًا إلى أنها لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي.

وأضاف البيان أن هذه الإدارة ساهمت في حصد العديد من الألقاب، أبرزها التتويج بـ6 بطولات في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعكس الاستقرار والنجاح الذي يعيشه النادي على المستوى الرياضي.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على تقديره الكبير للجهود المبذولة داخل منظومته الرياضية، والتي تواصل قيادة الفريق نحو المزيد من الإنجازات.