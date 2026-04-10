الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري

يختتم اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته إستعدادا لمواجهة نظيره فريق سموحة في ثاني جولات المرحلة النهائية بالدوري الممتاز.

وتذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة الدانماركي ييس توروب ونظيره فريق سموحة مساء غد السبت عبر قناة أون سبورت.

وكان الأهلي قد تعادل أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة ١-١ في الجولة الأولى بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

محاضرة فنية لشرح خطة المباراة

يعقد المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل شرح نقاط القوة والضعف في فريق سموحة، والتأكيد على التعليمات الفنية المطلوبة خلال اللقاء. كما يسعى لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، لضمان تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

إعلان القائمة والدخول في معسكر مغلق

بعد انتهاء المران، يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المختارين لخوض المباراة، على أن يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق، بهدف زيادة التركيز وتهيئة الأجواء المناسبة قبل المواجهة المرتقبة.