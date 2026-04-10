اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي.. وحقيقة استقالة الخطيب حال خسارة الدوري

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عن موافقة اتحاد الكرة على طلب نادي الأهلي بالاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو المساعد "الفار" الخاصة بمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار بحث ملابسات القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء.

وأوضح أبو علي، خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي إيهاب الكومي، أن ما يتردد بشأن نية محمود الخطيب تقديم استقالته في حال خسارة الدوري غير صحيح، مؤكدًا أن الخطيب لا يفكر في الرحيل، خاصة بعد إسناده ملف الكرة إلى ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ.

وأضاف أن ما أُثير حول استدعاء سيد عبد الحفيظ من قبل لجنة الانضباط يوم الأحد المقبل لا أساس له من الصحة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالأهلي خلال الفترة الحالية.