القيعي: قرار الحكم في مباراة الأهلي لا يقبل الجدل

تحدث عدلي القيعي عن كواليس الجدل التحكيمي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنه رغم حزنه من النتيجة والأداء، إلا أنه يشعر بنوع من الارتياح بسبب وضوح لقطة ركلة الجزاء.



وأشار القيعي إلى أن اللعبة كانت واضحة بشكل لافت، وهو ما انعكس في الإجماع السريع عليها من مختلف الأطراف، سواء جماهير أو محللين أو خبراء تحكيم، مؤكدًا أنها لا تقبل الجدل أو التفسير المزدوج.



ولفت إلى أن الحكم كان قريبًا للغاية من الواقعة ويتمتع برؤية مباشرة، دون أي عوائق، كما أن اللاعب لم يكن في موقف معقد أو التحام قوي، ما يجعل قرار عدم احتسابها مثيرًا للتساؤلات.



وتساءل القيعي عن أسباب اختيار هذا الحكم لإدارة اللقاء، خاصة مع ما يُثار حول خلفياته، بالإضافة إلى عودته من إدارة مباراة خارج مصر قبلها بيوم واحد، متعجبًا من هذا القرار.



واعتبر أن هناك من يرى أن تعيينه جاء وفق قناعة بأنه الأنسب لإدارة مثل هذه المواجهات، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس سلبًا على حقوق الأهلي داخل المباراة.



واختتم حديثه بالإشارة إلى أن توتر لاعبي الأهلي كان متوقعًا في ظل هذه الظروف، لكنه شدد على ضرورة التزامهم بالهدوء وضبط النفس رغم الضغوط.