بركات: المنافسة مشتعلة على الدوري.. والأهلي الأقرب للتتويج

تحدث محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، عن صراع المنافسة على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أن البطولة ما زالت مفتوحة بين أكثر من فريق.

وقال بركات خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن هناك منافسة قوية بين 3 أو 4 فرق، متمنيًا أن تشهد الجولات الأخيرة مستوى فنيًا مميزًا.

وأضاف أن الجدل التحكيمي حاضر في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بلقطات ركلات الجزاء، مشيرًا إلى أن الجميع تحدث عن هذه الحالات بما فيهم جماهير الزمالك.

وأكد بركات أن النادي الأهلي كان له ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة أمام سيراميكا لم تحتسب، لكنه ما زال متمسكًا بقناعته بأن الأهلي هو الأقرب لحصد لقب الدوري هذا الموسم.

وأكد محمد بركات أنه توقع توقيع عقوبة على محمد الشناوي حارس الأهلي، مشيرًا إلى أن الأهلي تقدم بتظلم رسمي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات.

واختتم بركات تصريحاته بالتأكيد، أن ما حدث بعد مباراة الأهلي وسيراميكا غير مقبول، مسترجعًا موقفه السابق في مباراة الترجي، حيث قال إنه ندم على طرده في تلك المباراة، معتبرًا أنه كان سببًا في خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا، مؤكدًا أنه لو عاد به الزمن لن يكرر ما حدث.