تصعيد جديد في أزمة مباراة الأهلي .. استدعاء سيد عبد الحفيظ للتحقيق

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن تطورات جديدة في أزمة مباراة الأهلي الأخيرة، حيث قررت لجنة الانضباط استدعاء سيد عبد الحفيظ لجلسة استماع مقررة يوم الأحد المقبل، على خلفية الأحداث التي أعقبت اللقاء.

وأكدت المصادر أن لجنة الحكام قامت بإحالة تقرير الحكم محمود وفا إلى لجنة الانضباط، متضمنًا وقائع مثيرة تتعلق بسلوك عضو مجلس الإدارة بالنادي الأهلي خلال المباراة.

وبحسب ما ورد في التقرير، أشار الحكم إلى أن سيد عبد الحفيظ وجه له عبارات تحمل طابع التهديد، حيث قال له نصًا: “احفظ الوش ده علشان مش هتشوفه تاني”، وهو ما تم إثباته ضمن تفاصيل الواقعة الرسمية.

وأضافت المصادر أن التقرير تضمن أيضًا قيام عبد الحفيظ بالوقوف أمام غرفة الحكام لمدة تصل إلى 35 دقيقة، في محاولة للدخول والتحدث مع الحكم عقب نهاية اللقاء، وهو ما اعتبرته لجنة الحكام سلوكًا غير مقبول ويستوجب التحقيق.

ومن المنتظر أن تستمع لجنة الانضباط إلى أقوال جميع الأطراف خلال الجلسة المرتقبة، قبل إصدار قراراتها النهائية بشأن الواقعة، في ظل تصاعد حدة التوترات المرتبطة بالمباراة الأخيرة، وترقب داخل الوسط الرياضي لما ستسفر عنه التحقيقات.