الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يتقدم باعتراض رسمي على قرارات لجنة المسابقات

يارا أمين

تقدم النادي الأهلي باعتراض رسمي على القرارات الصادرة عن لجنة المسابقات، وذلك وفق ما أعلنه أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح أحمد حسن أن إدارة الأهلي أبدت تحفظها على بعض القرارات الأخيرة، في خطوة تعكس تمسك النادي بحقوقه وسعيه لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات.

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة الجدل التي تشهدها الساحة الرياضية مؤخرًا، على خلفية عدد من القرارات التحكيمية والتنظيمية التي أثارت ردود فعل واسعة.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك عاجل من الإدارة لتقديم طعن رسمي على العقوبات التي أعلنتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة دوري Nile موسم 2025-2026.

وأوضح المصدر أن الأهلي يترقب كذلك ما ستسفر عنه قرارات لجنة الانضباط، خاصة فيما يتعلق ببعض الوقائع التي شهدتها المباراة، وعلى رأسها أزمة الحكم، والتي قد تشهد قرارات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وكانت رابطة الأندية قد أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026. وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سموحة وإنبي:

إيقاف بابا بادجي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي:

  • إيقاف فخري لاكاي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • إيقاف وائل رأفت سيد محمد، محلل أداء فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.
  • إيقاف أمين عمر النور الأمين، مدرب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.
  • توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية "الفار" أثناء مراجعة الحالات.
  • توقيع غرامة مالية على محمد السيد محمد الشناوي، لاعب فريق الأهلي، قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة، وإيقافه أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب (استعمال اليد بدون عنف).
  • إيقاف وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية "الفار" أثناء مراجعة الحالات.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

رئيس الوزرلااء

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

ترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري

الأوقاف والآثار تتفقدان أعمال ترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري.. صور

كلمة مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: لا مخرج من أزمات العالم إلا بفهم صحيح لمقاصد الشريعة

استجابة لتوجيهات الدولة بترشيد الإنفاق.. أمين البحوث الإسلاميَّة يجتمع بمديري العموم ويناقش خطط العمل عن بعد والالتزام بمعايير الجودة

البحوث الإسلامية : نحتاج العمل بروح الفريق لتعزيز رسالة المجمع في خدمة المجتمع

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

هل تسبب حساسية الجيوب الأنفية ألم الأسنان؟.. طرق الوقاية

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

