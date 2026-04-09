فضيحة أمنية تهز العراق.. اعتقال ضابط إيراني شن هجمات بطائرات مسيرة على مطار بغداد
ماجدة الرومي: نحن ضحايا كل الحروب ولبنان هو الشهيد الأكبر
سنظل الصوت الفاضح للعدوان | الصحفيين تدين الجرائم الصهيونية في لبنان
الحكومة: لا نقص في أي سلعة ولدينا مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية
الحسابات الفلكية تحسم التوقيت .. موعد عيد الأضحى 2026
وزير الخارجية : نرفض استبعاد الدول العربية من أي ترتيبات في محادثات باكستان
وزير الخارجية : جهودنا دشنت مسارا تفاوضيا بين طهران وواشنطن بباكستان
استنفار في الكويت .. هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف منشآت حيوية بعد اختراق الأجواء
وزير الخارجية: زيارتي للعراق بتوجيه من الرئيس السيسي.. وندعم أمنه واستقراره وسيادته
الحمصاني: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير مخزون إستراتيجي من السلع والمواد البترولية
وزير التخطيط يكشف لـ صدى البلد عن القطاعات المستفيدة من حرب أمريكا وإيران
على رأسهم زيزو وإمام وتريزيجيه.. لاعبو الأهلي يدعمون الشناوي بعد إيقافه
رياضة

فرج عامر: الأهلي يتعرض لهجوم منظم وعقوبات بالجملة

يارا أمين

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، على الأزمة المثارة حول النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق يتعرض لما وصفه بهجوم من عدة جهات داخل المنظومة الكروية.

وكتب عامر عبر حسابه على فيسبوك: "والأهلي في مرمى الهدف الجميع انقض علي الاهلي، والمشهدٍ لا يخفى على أحد، تتوالى القرارات والعقوبات في اتجاهٍ واحد من اتحاد الكرة إلى رابطة الأندية إلى مجلس الإعلام إلى نقابة الإعلاميين : إيقاف قاسٍ، غراماتٌ متلاحقة، وتضييقٌ إعلاميّ وكأن المقصود ليس مجرد تطبيق لوائح، بل فرض واقعٍ".

وتابع: “عقوبات بالجملة على لاعبي الأهلي وإدارته، تزامنًا مع تحقيقاتٍ إعلامية ومنع لأصواتٍ بعينها، وإشاداتٍ بقراراتٍ تحكيميةٍ أثارت الشكوك، وواقعةٍ واضحة حُرم فيها الفريق من حقٍ مشروع داخل الملعب”.


وأضاف: “وأيُّ منظومةٍ تلك التي تُعاقب الشاكي بدل إنصافه؟ الأهلي، الذي لجأ إلى القنوات الرسمية طلبًا للعدل، قوبل بتصعيدٍ بكشف بوضوح أن المسألة أبعد من مجرد أخطاء، إنها محاولة فرض امر واقع”.

واختتم: “لكن التاريخ سوف ينصف الاهلي : لانة دايما يدافع عن الحق، نادٍ لا ينحني، ولا يقبل الضيم، ولا يساوم ، وإن كان الضغط هو اللغة... فان الظلم لا يدوم”.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك عاجل من الإدارة لتقديم طعن رسمي على العقوبات التي أعلنتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة دوري Nile موسم 2025-2026.

وأوضح المصدر أن الأهلي يترقب كذلك ما ستسفر عنه قرارات لجنة الانضباط، خاصة فيما يتعلق ببعض الوقائع التي شهدتها المباراة، وعلى رأسها أزمة الحكم، والتي قد تشهد قرارات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وكانت رابطة الأندية قد أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026. وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سموحة وإنبي:

إيقاف بابا بادجي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي:

  • إيقاف فخري لاكاي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • إيقاف وائل رأفت سيد محمد، محلل أداء فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.
  • إيقاف أمين عمر النور الأمين، مدرب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.
  • توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية "الفار" أثناء مراجعة الحالات.
  • توقيع غرامة مالية على محمد السيد محمد الشناوي، لاعب فريق الأهلي، قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة، وإيقافه أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب (استعمال اليد بدون عنف).
  • إيقاف وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية "الفار" أثناء مراجعة الحالات.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

رئيس الوزرلااء

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

أسامة الجوهري

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

احمد سعد

أحمد سعد يفاجئ الجمهور بـ5 ألبومات جديدة بألوان غنائية مختلفة

عمرو سعد وانجي علي

نجوم إف إم تحتفل بنجاح عمرو سعد في دراما رمضان 2026

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

بالصور

علامات تحذيرة تؤكد إصابتك بالسكتة الدماغية.. من الأكثر عرضة للخطر

ما هي السكتة الدماغية المصغرة?
ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟
ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟

بالباباغنوج .. طريقة مميزة لعمل الرنجة فى شم النسيم

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج

السمنة تسبب أنواعاً أخطر أنواع السرطان.. احرص على فقدان الوزن

السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان

العاشر من رمضان يرفع درجة الاستعداد بحديقة الكفراوي لاستقبال المحتفلين بشم النسيم | صور

حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي

فيديو

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

المزيد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد