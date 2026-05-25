الغندور: زيزو عنده فرصة كبيرة ليكون اللاعب الوحيد اللي حصل على 3 كونفدرالية

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور جديد بشأن نجم الاهلي أحمد سيد زيزو، بعدما أكد أن اللاعب يمتلك فرصة تاريخية ليصبح أول لاعب مصري يتوج بثلاث بطولات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما حصد اللقب مع نادي الزمالك عامي مرتين، مع إمكانية تحقيق الثالثة مع الأهلي .

وكتب الغندور عبر فيسبوك:زيزو عنده فرصة كبيرة ليكون اللاعب الوحيد في مصر اللي حصل علي ٣ بطولات كونفدرالية بعد ماحصل مع الزمالك علي البطولة ٢٠١٩ و ٢٠٢٤ و ان شاء الله مع الاهلي تكون الثالثة .



وأكد أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، خلال ظهوره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج “ملعب ON”، أن تقييم موسم الأهلي لا يعتمد على عدد الصفقات أو الأسماء الجديدة، مشددًا على أن الخروج من دوري أبطال أفريقيا هو العامل الحاسم في الحكم على الموسم.

وقال زيزو إن الأهلي ودع البطولة أمام صن داونز في الموسم الماضي، سواء قبل أو بعد التعاقدات الجديدة مثل تريزيجيه أو زيزو نفسه، موضحًا أن المشكلة ليست في الأسماء وإنما في النتيجة النهائية.

وأضاف أن أي موسم يخرج فيه الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ويكتفي ببطولة واحدة فقط يُعتبر “موسمًا كارثيًا” بالنسبة لتاريخ النادي وطموحات جماهيره، حتى لو تم تدعيم الفريق بصفقات قوية.

وشدد على أن التوفيق أحيانًا يغيب، لكن ذلك لا يغير من حقيقة أن الخروج الإفريقي يبقى الضربة الأكبر في تقييم موسم النادي.