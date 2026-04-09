لازم قرارات حاسمة.. هشام حنفي يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

أثار هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، الجدل بتصريحات قوية عبر حسابه على فيسبوك، كشف خلالها عن رؤيته لأوضاع الفريق في الفترة الحالية.

وأكد حنفي عبر حسابه علي فيسبوك" أن الأهلي في حاجة إلى مدير فني يمتلك شخصية قوية، إلى جانب لاعبين قادرين على استعادة هيبة وشخصية الفريق داخل الملعب، مشددًا على ضرورة إجراء تغييرات حاسمة.

وأشار إلى أن هناك عددًا من اللاعبين لا يستحقون الاستمرار داخل الفريق، موضحًا أن رحيل 5 من النجوم الكبار يظل واردًا خلال الفترة المقبلة.

وتعادل فريق الأهلي إيجابيًا 1-1 مع سيراميكا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز 2025 - 2026.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق سموحة السكندري يوم السبت المقبل 11 أبريل ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج.