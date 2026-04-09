تحرك مفاجئ من الأهلي ضد محمو وفا.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي أن النادي الأهلي يدرس التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط ضد الحكم محمود وفا، حكم مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

وكتب شوقي عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط ضد الحكم محمود وفا، بسبب تعديه لفظيًا على بعض لاعبي الفريق، إلى جانب دفعه لكابتن الأهلي محمود تريزيجيه في صدره"

وتعادل فريق الأهلي إيجابيًا 1-1 مع سيراميكا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز 2025 - 2026.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق سموحة السكندري يوم السبت المقبل 11 أبريل ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج.