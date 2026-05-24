في عيد الأضحى.. لماذا ينصح بتناول الترمس؟

يحرص كثير من الأشخاص خلال عيد الأضحى على تناول الترمس كأحد أشهر أنواع التسالي المرتبطة بالأجواء الاحتفالية، إذ يتميز بمذاقه المحبب لدى الكبار والصغار، إلى جانب احتوائه على عناصر غذائية تمنحه فوائد صحية متعددة.

وبحسب موقع Pinkvilla، يُصنف الترمس ضمن البقوليات الغنية بالبروتينات النباتية والألياف والمعادن والفيتامينات، ما يجعله خيارًا غذائيًا قد يساعد في دعم عدد من وظائف الجسم عند تناوله بكميات معتدلة.

كيف يؤثر الترمس على الجهاز الهضمي؟

يساعد الترمس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشكلات الإمساك، خاصة مع زيادة تناول اللحوم والأطعمة الدهنية خلال أيام العيد.

كما تلعب الألياف دورًا مهمًا في دعم البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، وهو ما قد يساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام.

هل يساهم الترمس في دعم صحة القلب؟

تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات النباتية الموجودة في الترمس قد تساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، من خلال دعم تدفق الدم والمساهمة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم بصورة متوازنة.

كما يحتوي على بروتينات نباتية تجعله من الخيارات الغذائية المفيدة ضمن الأنظمة الصحية التي تهدف إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ما تأثير الترمس على المناعة؟

يحتوي الترمس على مجموعة من العناصر المهمة مثل المغنيسيوم وفيتامين C، وهي عناصر تساعد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات وبعض المشكلات الصحية.

كما يساهم في دعم وظائف الجسم المختلفة من خلال تزويده بعناصر غذائية يحتاجها للحفاظ على نشاطه بصورة طبيعية.

هل يساعد الترمس في الوقاية من فقر الدم؟

من بين الفوائد المرتبطة بالترمس مساهمته في تحسين امتصاص الحديد داخل الجسم، بفضل احتوائه على فيتامين C، وهو ما قد يساعد في دعم إنتاج الهيموجلوبين وتقليل احتمالات الإصابة بالأنيميا.

ويؤكد المتخصصون أهمية تنويع مصادر الغذاء للحصول على احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن بصورة متوازنة.

الترمس والبشرة.. ما العلاقة؟

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الترمس على مواجهة تأثير الجذور الحرة التي قد تضر بخلايا الجسم، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على صحة الجلد ويمنح البشرة مظهرًا أكثر نضارة.

كما قد تساهم هذه المركبات في الحد من بعض علامات الشيخوخة المبكرة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

الإفراط في التناول قد يسبب مشكلات.

ورغم فوائد الترمس المتعددة، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الانتفاخ أو اضطرابات الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، نتيجة ارتفاع نسبة الألياف به.

كما يُفضل تقليل كمية الملح المضافة إليه، خاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مع ضرورة التأكد من نقعه وتحضيره بطريقة صحية قبل تناوله.