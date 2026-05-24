قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يشعل المنافسة داخل معكسر منتخب مصر.. كواليس ساخنة عن القائمة واستبعاد النجوم قبل المونديال
استئناف مشرف حمام السباحة في واقعة نادي الغابة على حبسه 3 سنوات .. بعد قليل
6 ملايين دولار تنتظر البطل.. الجيش الملكي وصن داونز في صراع التتويج الأفريقي
30 شخصا.. القصة الكاملة لحادث تصادم أتوبيسين بطريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان
بدء استئناف المُتهمين في قضية رشوة وزارة التموين .. بعد قليل
ننشر ضوابط تلقي طلبات التقدم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بالمدارس العام المقبل
لماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم؟.. له قصتان لا يعرفهما كثيرون
مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والتزييف
بعد قليل.. نظر 4 دعاوى من طليقة بيومي فؤاد للمطالبة بالنفقة
بدء مُحاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه
تامر عاشور وعمرو وهبة يؤديان مناسك الحج.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

في عيد الأضحى.. لماذا ينصح بتناول الترمس؟

في عيد الأضحى.. لماذا ينصح بتناول الترمس؟
في عيد الأضحى.. لماذا ينصح بتناول الترمس؟
ولاء عادل

يحرص كثير من الأشخاص خلال عيد الأضحى على تناول الترمس كأحد أشهر أنواع التسالي المرتبطة بالأجواء الاحتفالية، إذ يتميز بمذاقه المحبب لدى الكبار والصغار، إلى جانب احتوائه على عناصر غذائية تمنحه فوائد صحية متعددة.

وبحسب موقع Pinkvilla، يُصنف الترمس ضمن البقوليات الغنية بالبروتينات النباتية والألياف والمعادن والفيتامينات، ما يجعله خيارًا غذائيًا قد يساعد في دعم عدد من وظائف الجسم عند تناوله بكميات معتدلة.

كيف يؤثر الترمس على الجهاز الهضمي؟

يساعد الترمس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشكلات الإمساك، خاصة مع زيادة تناول اللحوم والأطعمة الدهنية خلال أيام العيد.

كما تلعب الألياف دورًا مهمًا في دعم البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، وهو ما قد يساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام.

هل يساهم الترمس في دعم صحة القلب؟

تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات النباتية الموجودة في الترمس قد تساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، من خلال دعم تدفق الدم والمساهمة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم بصورة متوازنة.

كما يحتوي على بروتينات نباتية تجعله من الخيارات الغذائية المفيدة ضمن الأنظمة الصحية التي تهدف إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ما تأثير الترمس على المناعة؟

يحتوي الترمس على مجموعة من العناصر المهمة مثل المغنيسيوم وفيتامين C، وهي عناصر تساعد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات وبعض المشكلات الصحية.

كما يساهم في دعم وظائف الجسم المختلفة من خلال تزويده بعناصر غذائية يحتاجها للحفاظ على نشاطه بصورة طبيعية.

هل يساعد الترمس في الوقاية من فقر الدم؟

من بين الفوائد المرتبطة بالترمس مساهمته في تحسين امتصاص الحديد داخل الجسم، بفضل احتوائه على فيتامين C، وهو ما قد يساعد في دعم إنتاج الهيموجلوبين وتقليل احتمالات الإصابة بالأنيميا.

ويؤكد المتخصصون أهمية تنويع مصادر الغذاء للحصول على احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن بصورة متوازنة.

الترمس والبشرة.. ما العلاقة؟

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الترمس على مواجهة تأثير الجذور الحرة التي قد تضر بخلايا الجسم، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على صحة الجلد ويمنح البشرة مظهرًا أكثر نضارة.

كما قد تساهم هذه المركبات في الحد من بعض علامات الشيخوخة المبكرة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

الإفراط في التناول قد يسبب مشكلات.

ورغم فوائد الترمس المتعددة، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الانتفاخ أو اضطرابات الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، نتيجة ارتفاع نسبة الألياف به.

كما يُفضل تقليل كمية الملح المضافة إليه، خاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مع ضرورة التأكد من نقعه وتحضيره بطريقة صحية قبل تناوله.

الترمس عيد الأضحى فوائد الترمس التسالي الجهاز الهضمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

هالة صدقي

سددت الكفالة.. تفاصيل استئناف شاليمار شربتلي على حبسها في سب هالة صدقي

محمد فضل

فضل الله: لوائح الترخيص القاري تجيز منح الرخصة للأندية الموقوف قيدها استثنائيًا

الجنيه الذهب

قبل انتهاء التداولات المسائية.. الجنيه الذهب يتراجع 100 جنيه في الصاغة

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

نانسي عجرم تشعل ثاني حفلاتها في باريس بعد مسرح الأولمبيا.. فيديو

إسماعيل ياسين

في ذكراه.. قصة دخول إسماعيل ياسين مستشفى المجانين وعدد زيجاته

صادق الصباح يكشف تفاصيل مسلسل محمد رمضان في رمضان 2027

المنتج صادق الصباح يكشف تفاصيل مسلسل محمد رمضان في موسم دراما «رمضان 2027»

بالصور

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

البراز الأحمر ومدى خطورته .. أسباب مثيرة للقلق

أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

صغرت جدا.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد