قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق السيد: تواجد «أبو العينين» مع سيراميكا كليوباترا قبل مُواجهة الزمالك «أمر طبيعي»
ستاد المحور: «تريزيجيه» يظهر في التشكيل الأساسي أمام المصري
طارق السيد: سيراميكا كليوباترا سيٌقدّم مباراة تاريخية أمام الزمالك وسيُكرّر سيناريو إنبي
إسرائيل تُعلن السيطرة على كل سفن أسطول الصمود العالمي .. و 430 ناشطًا
محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟
ناقد رياضي: الزمالك أحق بالدوري رغم أزمات القيد.. والأهلي فشل في 17 صفقة منهم «زيزو»|فيديو
غزة ولبنان وسوريا.. «فايننشال تايمز»: إسرائيل تستولي على 1000 كيلومتر مربع من أراضي الشرق الأوسط
تنازل رسمي وبيان مُثير للجدل .. إعلامي يُعلّق على أزمة تذاكر لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا
ثروت سويلم: هاني أبو ريدة يتدخل لحل أزمات الزمالك دون أن يُطلب منه
انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق
حسين عبد اللطيف: منتخب الناشئين لا يستحق الخسارة أمام المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فوائد البيض الصحية .. وزارة الصحة توضح أهم الحقائق الغذائية

فوائد البيض الصحية.. وزارة الصحة توضح أهم الحقائق الغذائية
فوائد البيض الصحية.. وزارة الصحة توضح أهم الحقائق الغذائية
ولاء عادل

أكدت وزارة الصحة والسكان أن البيض يُعد من الأغذية عالية القيمة الغذائية، لاحتوائه على بروتين كامل الجودة يمد الجسم بالأحماض الأمينية الأساسية، والتي تلعب دورًا مهمًا في بناء العضلات، وإصلاح الأنسجة، ودعم مختلف وظائف الجسم الحيوية.

وأوضحت الوزارة أن البيض لا يقتصر على البروتين فقط، بل يحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، أبرزها فيتامين B12 وفيتامين D وفيتامين A، إلى جانب السيلينيوم والكولين، وهو عنصر أساسي يساهم في دعم صحة الدماغ وتحسين كفاءة الجهاز العصبي.

استهلاك معتدل وفوائد غذائية متعددة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن تناول البيض باعتدال يُعد آمنًا لمعظم الأشخاص الأصحاء، خاصة عند إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن. كما أوضحت أن الاعتقاد الشائع حول ضرورة تجنبه بسبب الكوليسترول لم يعد قاعدة علمية ثابتة، ولا ينطبق على جميع الأفراد بنفس الطريقة.

أهمية البيض لنمو الأطفال

وأضافت الوزارة أن البيض يُعد عنصرًا غذائيًا مهمًا للأطفال، إذ يساعد في تعزيز النمو وبناء العضلات بشكل صحي، كما يمنح شعورًا بالشبع لفترات أطول، ما قد يساهم في تحسين التحكم في الشهية عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن يدعم احتياجات الطفل اليومية.

ضوابط خاصة لمرضى القلب

وفيما يتعلق بمرضى القلب وأصحاب الأمراض المزمنة، شددت وزارة الصحة على أهمية تحديد الكمية المناسبة من البيض وفق الحالة الصحية لكل فرد، وبناءً على تقييم الطبيب المختص. وأكدت أن الاحتياجات الغذائية تختلف من شخص لآخر تبعًا للعمر والحالة الصحية والنظام الغذائي العام.

إرشادات صحية عند الاستخدام

واختتمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة طهي البيض جيدًا قبل تناوله، مع الالتزام بطرق الحفظ السليمة لتجنب مخاطر التلوث الغذائي، وضمان الاستفادة الكاملة من قيمته الغذائية بشكل آمن وصحي.

البيض فوائد البيض فوائد البيض الصحية وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

عداد كودي

عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: تمكين المرأة يتوافق مع مقاصد الشريعة وبناء الأوطان

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

الضحية

الكل كان يودعها ويسلم عليها.. آخر ظهور لـ سلوى ضحية زوجها بالمنوفية

ترشيحاتنا

البنتاجون

بولندا : واشنطن لم تقرر خفض قواتها العسكرية .. والالتزام الأمني مستمر

زيلينسكي

زيلينسكي: خطط لعمليات هجومية في يونيو وتعزيز استخدام المسيّرات ضد روسيا

أرشيفية

إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في إسطنبول

بالصور

طريقة عمل حواوشي السجق .. وصفة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق

بإطلالة أنيقة .. فرح شعبان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

كيف تختار الأضحية السليمة قبل عيد الأضحي؟

كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

فيديو

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد