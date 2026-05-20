فوائد البيض الصحية .. وزارة الصحة توضح أهم الحقائق الغذائية

أكدت وزارة الصحة والسكان أن البيض يُعد من الأغذية عالية القيمة الغذائية، لاحتوائه على بروتين كامل الجودة يمد الجسم بالأحماض الأمينية الأساسية، والتي تلعب دورًا مهمًا في بناء العضلات، وإصلاح الأنسجة، ودعم مختلف وظائف الجسم الحيوية.

وأوضحت الوزارة أن البيض لا يقتصر على البروتين فقط، بل يحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، أبرزها فيتامين B12 وفيتامين D وفيتامين A، إلى جانب السيلينيوم والكولين، وهو عنصر أساسي يساهم في دعم صحة الدماغ وتحسين كفاءة الجهاز العصبي.

استهلاك معتدل وفوائد غذائية متعددة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن تناول البيض باعتدال يُعد آمنًا لمعظم الأشخاص الأصحاء، خاصة عند إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن. كما أوضحت أن الاعتقاد الشائع حول ضرورة تجنبه بسبب الكوليسترول لم يعد قاعدة علمية ثابتة، ولا ينطبق على جميع الأفراد بنفس الطريقة.

أهمية البيض لنمو الأطفال

وأضافت الوزارة أن البيض يُعد عنصرًا غذائيًا مهمًا للأطفال، إذ يساعد في تعزيز النمو وبناء العضلات بشكل صحي، كما يمنح شعورًا بالشبع لفترات أطول، ما قد يساهم في تحسين التحكم في الشهية عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن يدعم احتياجات الطفل اليومية.

ضوابط خاصة لمرضى القلب

وفيما يتعلق بمرضى القلب وأصحاب الأمراض المزمنة، شددت وزارة الصحة على أهمية تحديد الكمية المناسبة من البيض وفق الحالة الصحية لكل فرد، وبناءً على تقييم الطبيب المختص. وأكدت أن الاحتياجات الغذائية تختلف من شخص لآخر تبعًا للعمر والحالة الصحية والنظام الغذائي العام.

إرشادات صحية عند الاستخدام

واختتمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة طهي البيض جيدًا قبل تناوله، مع الالتزام بطرق الحفظ السليمة لتجنب مخاطر التلوث الغذائي، وضمان الاستفادة الكاملة من قيمته الغذائية بشكل آمن وصحي.