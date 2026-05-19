لماذا قد تصبح الشاورما أخطر من الفسيخ؟.. رئيس سلامة الغذاء السابقة تجيب

أطلقت الدكتورة شيرين زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء سابقًا، تحذيرات بشأن بعض أساليب إعداد الشاورما داخل عدد من المطاعم، مؤكدة أن طرق التخزين والتحضير غير الصحية قد تجعلها سببًا مباشرًا في الإصابة بالتسمم الغذائي.

وخلال ظهورها في برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON، أوضحت أن الخطر لا يرتبط بالشاورما كوجبة، وإنما بالممارسات الخاطئة التي تتم أثناء تجهيزها وحفظها.

الحرارة لا تصل إلى جميع أجزاء السيخ

أشارت إلى أن أعمدة الشاورما الكبيرة قد تمثل بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا، بسبب عدم وصول الحرارة إلى الأجزاء الداخلية بالشكل الكافي، خاصة مع الأحجام الضخمة التي تُستخدم في بعض المحلات.

وأضافت أن هذا الأمر قد يؤدي إلى نمو أنواع خطيرة من البكتيريا مثل السالمونيلا، لا سيما إذا تم حفظ الشاورما وإعادة تسخينها أكثر من مرة.

إعادة استخدام السيخ تزيد المخاطر

وكشفت شيرين زكي، أن بعض المطاعم تلجأ إلى حفظ سيخ الشاورما داخل الثلاجات بعد انتهاء العمل، ثم إعادة استخدامه في اليوم التالي، وهو ما يرفع فرص تكاثر البكتيريا بشكل كبير، ويزيد احتمالات الإصابة بمشكلات صحية وتسمم غذائي.

أوعية غير مخصصة لحفظ اللحوم

كما حذرت من استخدام أوعية تخزين غير مناسبة للحوم، مؤكدة أن بعض المواد قد تتفاعل مع الطعام وتؤدي إلى تكوّن مركبات ضارة بالصحة، خاصة مع التخزين لفترات طويلة أو في ظروف غير صحية.

ضرورة تشديد الرقابة

وأكدت أن الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المطاعم يمثل الحل الأساسي لتقليل المخاطر، إلى جانب أهمية تكثيف الرقابة على أماكن إعداد الوجبات السريعة لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وشددت أيضًا على ضرورة زيادة وعي المستهلكين، وعدم شراء الطعام من أماكن تفتقر للنظافة أو لا تلتزم بأساليب التخزين السليم.

نصائح لتجنب التسمم الغذائي

وينصح خبراء سلامة الغذاء باتباع بعض الخطوات عند شراء الشاورما، أهمها:

اختيار المطاعم المعروفة بالنظافة وجودة الطعام.

التأكد من الطهي الجيد للحوم قبل تناولها.

تجنب الأطعمة المعاد تسخينها عدة مرات.

ملاحظة نظافة المكان والعاملين به.

الابتعاد عن المحال التي تترك الطعام مكشوفًا لفترات طويلة.

وتظل الشاورما من الوجبات السريعة المفضلة لدى كثيرين، لكن سلامة طريقة إعدادها وتخزينها تبقى العامل الأهم لتجنب أي أضرار صحية محتملة.