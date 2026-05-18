ساعة سويسرية جديدة تثير جدلا واسعا وتتسبب في إغلاق متاجر.. ما القصة؟

أثارت ساعة جديدة من إنتاج شركة Swatch حالة من الجدل والفوضى في عدة دول حول العالم، بعدما تحولت عملية طرحها إلى مشاهد من التدافع والطوابير الطويلة أمام المتاجر، ما دفع الشركة السويسرية إلى إغلاق نحو 20 متجراً بشكل مؤقت، من بينها فروع في دبي وبريطانيا وفرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة.

وبحسب بلومبرج، الساعة الجديدة جاءت نتيجة تعاون بين “سواتش” ودار الساعات الفاخرة Audemars Piguet، وحملت اسم “رويال بوب”، وهي مستوحاة من فن “البوب آرت” الشهير، مع تصميم غير تقليدي أعاد تقديم ساعة الجيب الكلاسيكية بصورة عصرية وملونة.

ساعة سويسرية تثير الجدل

تضم المجموعة ثماني نسخ مختلفة بألوان جريئة وتصميمات مستوحاة من الثقافة الفنية الشعبية، مع إطار مثمن وهيكل مصنوع من السيراميك الحيوي القابل للفصل.

كما يمكن استخدام الساعة بأكثر من طريقة، سواء كساعة جيب أو تعليقها حول الرقبة أو تثبيتها في الملابس والحقائب، وهو ما جعلها أقرب إلى قطعة موضة وإكسسوار شبابي أكثر من كونها ساعة تقليدية.

لكن المفاجأة الكبرى كانت رد فعل الجمهور، فقبل ساعات من طرح المنتج، اصطف المئات أمام المتاجر، بينما خيم بعض الأشخاص لأيام من أجل الحصول على النسخ المحدودة، وتدخلت الشرطة في بعض المناطق لتنظيم الحشود بعد وقوع اشتباكات وفوضى بسبب الزحام الشديد.

ورغم الضجة الكبيرة، انقسمت آراء عشاق الساعات حول التصميم الجديد، فالبعض رأى أن “رويال بوب” تمثل خطوة جريئة ومبتكرة تعكس روح الشباب والحرية الفنية.

بينما اعتبر آخرون أن المنتج مخيب للآمال لأنه ابتعد عن الشكل الكلاسيكي المتوقع لساعات اليد الفاخرة، خاصة أن كثيرين كانوا ينتظرون إصداراً تقليدياً مستوحى من ساعات “رويال أوك” الشهيرة التابعة لـ”أوديمار بيغيه”.

ما سعر ساعة Swatch الجديدة؟

أثار سعر الساعة جدلاً واسعاً، إذ بلغ سعر الإصدار القياسي نحو 400 دولار، فيما وصل سعر بعض النسخ إلى 420 دولاراً، وهو رقم اعتبره البعض منخفضا مقارنة بمنتجات “سواتش” المعتادة.

كما أن سعر الساعة لا يقارن بأسعار الساعات التي تحمل شعار "أوديمار بيغه" الذي يتجاوز في العادة عشرات الآلاف من الدولارات، ويصل في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف.

ورغم الانتقادات، حققت الساعة انتشاراً ضخماً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى حديث عشاق الموضة والساعات حول العالم، كما بدأت بعض النسخ بالظهور على منصات إعادة البيع بأسعار أعلى بكثير من السعر الرسمي، ما يعكس حجم الطلب الكبير والاهتمام العالمي بهذا الإصدار المثير للجدل.