تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026
تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. شاومي تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

ساعة شاومي
ساعة شاومي
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي ساعة ذكية جديدة مصممة خصيصًا للأطفال و يبلغ سعرها ساعة شاومي للأطفال 1399 يوانًا (200 دولار أمريكي)، وستُطرح للبيع ابتداءً من 27 يناير 

 تركز الساعة الذكية على السلامة والتواصل وسهولة الاستخدام، وتأتي بلونين: الأزرق والبنفسجي.

مواصفات ساعة شاومي للأطفال


مواصفات ساعة شاومي للأطفال

تتميز الساعة بإطار ثماني الأضلاع فريد من نوعه مزود بآلية كاميرا قابلة للطي. يتيح هذا التصميم للأطفال التبديل بسهولة بين الكاميرا الأمامية والخلفية، بينما تعزز المؤثرات المتحركة التفاعل.

 تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، بينما تحتوي الكاميرا الخلفية على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط اللحظات اليومية.

تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.75 بوصة بدقة 390 × 450 بكسل. تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت. تدعم الساعة الشحن السريع، حيث يمكن شحنها بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة تقريبًا. صُممت بطاريتها المدمجة بسعة 740 مللي أمبير/ساعة للاستخدام طوال اليوم، مع وضع توفير الطاقة لزيادة مدة التشغيل عند الحاجة. كما تتميز أيضا بمقاومة للماء حتى عمق 20 مترًا.
 

ميزات ساعة شاومي 

لتتبع الموقع، تدعم الساعة أنظمة تحديد المواقع GPS وBeiDou وGLONASS وGalileo وQZSS. كما تتميز بتقنية تحديد المواقع على مستوى الطابق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لا تقتصر على تحديد المبنى فحسب، بل تحدد الطابق بدقة. وتتضمن ساعة شاومي ميزات أمان إضافية مثل تحديد المناطق الجغرافية، وتنبيهات الوصول إلى المدرسة، وسجل المواقع، وإمكانية الاتصال الطارئ بلمسة واحدة.

