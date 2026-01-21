بميزات ثورية.. شاومي تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة شاومي ساعة ذكية جديدة مصممة خصيصًا للأطفال و يبلغ سعرها ساعة شاومي للأطفال 1399 يوانًا (200 دولار أمريكي)، وستُطرح للبيع ابتداءً من 27 يناير

تركز الساعة الذكية على السلامة والتواصل وسهولة الاستخدام، وتأتي بلونين: الأزرق والبنفسجي.

مواصفات ساعة شاومي للأطفال



تتميز الساعة بإطار ثماني الأضلاع فريد من نوعه مزود بآلية كاميرا قابلة للطي. يتيح هذا التصميم للأطفال التبديل بسهولة بين الكاميرا الأمامية والخلفية، بينما تعزز المؤثرات المتحركة التفاعل.

تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، بينما تحتوي الكاميرا الخلفية على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط اللحظات اليومية.

تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.75 بوصة بدقة 390 × 450 بكسل. تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت. تدعم الساعة الشحن السريع، حيث يمكن شحنها بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة تقريبًا. صُممت بطاريتها المدمجة بسعة 740 مللي أمبير/ساعة للاستخدام طوال اليوم، مع وضع توفير الطاقة لزيادة مدة التشغيل عند الحاجة. كما تتميز أيضا بمقاومة للماء حتى عمق 20 مترًا.



ميزات ساعة شاومي

لتتبع الموقع، تدعم الساعة أنظمة تحديد المواقع GPS وBeiDou وGLONASS وGalileo وQZSS. كما تتميز بتقنية تحديد المواقع على مستوى الطابق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لا تقتصر على تحديد المبنى فحسب، بل تحدد الطابق بدقة. وتتضمن ساعة شاومي ميزات أمان إضافية مثل تحديد المناطق الجغرافية، وتنبيهات الوصول إلى المدرسة، وسجل المواقع، وإمكانية الاتصال الطارئ بلمسة واحدة.