التعليم العالي: أكاديمية البحث العلمي تقود شراكة مصرية إيطالية لدعم الابتكار بالقطاع الزراعي

عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع AgriTech4Egypt، بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية وعدد من المؤسسات الدولية، بهدف تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول تكنولوجية مبتكرة قابلة للتطبيق في القطاع الزراعي.

ويستهدف المشروع، على مدار ثلاث سنوات، دعم إنشاء ما بين 110 إلى 140 شركة تكنولوجية ناشئة في مجال الزراعة من خلال مسابقات للابتكار وبرامج متكاملة للدعم الفني وتطوير الأعمال، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية ومواجهة تحديات التغيرات المناخية وندرة الموارد.

ويأتي المشروع في إطار التعاون المصري–الإيطالي لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الزراعي، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة.