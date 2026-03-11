قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
5 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة قواتنا البحرية ولا يحق للأمريكيين العبور منه
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالإسكندرية
ركنت قدام المحل.. القبض على المتهم بإتلاف سيارة صحفية بالهرم
الكرملين يعلن تواصل الحوار بين روسيا والقيادة الإيرانية الجديدة
قطر تدعو للوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتكثيف الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإيرانية
بالتزامن مع غارات الاحتلال.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يشارك في حفل الإفطار السنوي لجامعة عين شمس

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

نظمت جامعة عين شمس حفل إفطارها السنوي في رحاب قصر الزعفران، حيث استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، لفيف من رجال الدولة والشخصيات العامة، الذين شاركوا أسرة الجامعة هذا التقليد الرمضاني السنوي.

وشهد الحفل حضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب لفيف من رؤساء الجامعات، وأمناء المجالس، وقيادات وزارة التعليم العالي، وقيادات جامعة عين شمس، وأعضاء مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية، وعدد من الشخصيات العامة وعلماء الدين ونخبة من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين.

وخلال الحفل، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن هذا الإفطار يأتي في إطار تقليد سنوي تحرص الجامعات على تنظيمه بما يسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوطيد أواصر المودة وروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا المرتبطة بتطوير العملية التعليمية وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة.

كما أشاد الوزير بجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات، مؤكدًا أنهم يمثلون الدعامة الأساسية لمنظومة التعليم العالي، ويضطلعون بدور محوري في دعم جهود التطوير والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم الجامعة لحفل الإفطار السنوي يجسد تقليدًا راسخًا يعكس روح الانتماء والتواصل بين أسرة الجامعة وشركائها من قيادات الدولة ورموزها.

وأضاف أن تشريف هذه النخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة في رحاب جامعة عين شمس وقصر الزعفران يعكس المكانة العلمية والوطنية المرموقة التي تحظى بها الجامعة، ويؤكد دورها الرائد كمؤسسة أكاديمية تسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

عمرو الدردير

عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

"المجلس القومي للطفولة والأمومة" و"مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" يوقعان بروتوكول تعاون

الطفولة والأمومة ومفوضية الأمم المتحدة يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الأطفال الوافدين

وزير التعليم العالي

دعم الباحثين بالخارج.. تعزيز التعاون بين الخارجية والتعليم العالي

وزير التعليم العالي

قنصوة يبحث مع المجلس الثقافي البريطاني توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

