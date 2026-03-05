قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قنصوة: مخرجات التعليم قبل الجامعي تمثل المدخل الرئيسي لمنظومة التعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها.

واتفق الجانبان على تكثيف قنوات التواصل بين قيادات الوزارتين خلال الفترة المقبلة، والعمل المشترك على دراسة جميع الملفات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز كفاءة المنظومة التعليمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن مخرجات التعليم قبل الجامعي تمثل المدخل الرئيسي لمنظومة التعليم العالي، بما يفرض ضرورة التكامل الاستراتيجي بين الجانبين لضمان اتساق السياسات التعليمية وتحقيق جودة شاملة ومستدامة.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية ما شهدته منظومة التعليم قبل الجامعي من إصلاحات وجهود متواصلة للارتقاء بالمنظومة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعظيم الاستفادة من تلك الجهود وربطها بمستهدفات التعليم العالي، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما أكد وزير التعليم العالي استمرار العمل على تنفيذ الرؤية الوطنية التي تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمنصة تعليمية إقليمية ودولية جاذبة، تقدم خدمات تعليمية متميزة وتنافسية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

