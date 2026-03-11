أحمد فرحات: تعب الوالدين من أجل أبنائهما أجره عظيم عند الله

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن تعب الوالدين من أجل أبنائهما له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، موضحًا أن كل مجهود يبذله الأب والأم لتوفير حياة كريمة لأبنائها يُكتب لهما كصدقة ويُحسب في ميزان حسناتهما.

وقال خلال تقديم برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل ما ينفقه الإنسان هو ما يُنفق على أولاده، مشددًا على أن السعي لتوفير الرزق للأطفال والعمل على راحتهم وتلبية احتياجاتهم يُعتبر من الأعمال التي يجزي الله عنها أجرًا كبيرًا، سواء أكان السعي بالمال أو بالجهد الجسدي.

وأشار إلى حديث النبي مع الصحابة حول من يسعى لتوفير حاجات نفسه أو أولاده، حيث أوضح أن السعي على الأولاد الصغار لتأمين أكلهم وعيشهم الحلال يُعد عملًا في سبيل الله، ويستحق الأجر الكبير عند الله، مؤكدًا على أهمية الدعاء للوالدين بالخير والبركة على الدوام.