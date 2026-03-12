قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن الجيش الإيراني قصفه خلال الساعات الماضية أهدافا بقاعدتي بالماخيم الجوية وعويدا ومقر الشاباك في الأراضي المحتلة.

ولاحقا ، نفذ الجيش الإيراني، سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.

وأوضح الجيش الإيراني، في بيان، أن الهجمات التي بدأت منذ فجر اليوم طالت عددًا من الأهداف الاستراتيجية، من بينها مقر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى الوحدة 8200 المتخصصة في الحرب السيبرانية وجمع الإشارات الاستخباراتية.


وأشار البيان إلى أن الضربات شملت أيضًا استهداف رادار غرين باين المسؤول عن اعتراض الصواريخ الباليستية، إلى جانب مبنى قيادة الغواصات في القاعدة البحرية بمدينة حيفا، مؤكدًا أن العمليات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة.


وأكد الجيش الإيراني أن عملياته ضد الأهداف الإسرائيلية مستمرة، مشددًا على أن القوات الإيرانية تواصل ما وصفه بـ«الدفاع عن سلامة الأراضي الإيرانية واستقلال البلاد».


وفي سياق متصل، قال الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق أنه تم استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت بصاروخين على الأقل، وفق ما نقلته وكالتا وكالة فارس للأنباء ووكالة مهر للأنباء.


وبيًن الحرس الثوري أن الصاروخين أطلقتهما وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية، واستهدفا معسكر معسكر عريفجان، وهو قاعدة عسكرية أمريكية تقع جنوب مدينة الكويت.

الجيش الإيراني قاعدة بالماخيم الجوية الشاباك قصف مقر الشاباك الأراضي المحتلة

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

