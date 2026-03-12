منذ بداية الحرب .. البحرين تعلن التصدي لـ 112 صاروخا و186 مسيرة

أعلنت قوة دفاع البحرين تصديها - منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران - لـ 112 صاروخا و186 مسيرة نتيجة الإعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة .

وفي وقت لاحق ، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

وأهابت القيادة العامة بالمواطنين التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام.

كما دعت في بيانها إلى عدم تناقل الإشاعات مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.