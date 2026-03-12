بالأسماء ..إصابة 9 عمال خلال انقلاب ميكروباص بشرق النيل في بنى سويف

أسفر انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه سنور بشرق النيل ببنى سويف، اليوم الخميس، عن إصابة 9 عمال بإصابات مختلفة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة، اتجاه سنور بشرق النيل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى جامعة بنى سويف، المصابين وهم: عصام محمد، 46 سنة، فنى كهرباء، مقيم بقرية بنى حدير الواسطى، وبه اشتباه كسر بالقدم اليمني، عاطف محمد 54 سنة موظف مقيم بقرية بنى حدير الواسطى وبه سحجات وكدمات، وعبدالرحمن على، 52 سنة، عامل، مقيم بقرية الميمون، وبه اشتباه كسر بالذراع الأيمن، أحمد محمد 40 سنة، فنى كهرباء ،مقيم بقرية بنى حدير الواسطى، وبه سحجات وكدمات، ومحمود شاكر، 55 سنة، عامل، مقيم بقرية الميمون الواسطى، وبه اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

بالإضافة إلى: عبدالله جبر، 51 سنة، عامل، به سحجات وكدمات، مختار إدريس 55 سنة عامل مقيم بقرية قمن العروس الواسطى وبه اشتباه كسر بالقدم اليمني، وسيد محمد، 56 سنة، عامل، مقيم بقرية دلاص، وبه سحجات وكدمات، محمد محمود، 37 سنة سائق، رفض النقل إلى المستشفى.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى اصابتهم خلال الحادث، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.