قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم ارتفاع الدولار.. أجهزة كهربائية بأسعار منخفضة بنسبة 20% في السوق المحلية

السوق المحلية تشهد طرح مجموعة جديدة من الأجهزة الكهربائية بتكنولوجيا متطورة
السوق المحلية تشهد طرح مجموعة جديدة من الأجهزة الكهربائية بتكنولوجيا متطورة
ولاء عبد الكريم

أكد يوسف عثمان، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المحلية تشهد طرح مجموعة جديدة من الأجهزة الكهربائية بتكنولوجيا متطورة تضاهي المنتجات الموجهة للتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، في خطوة تستهدف إتاحة المنتجات العالمية للمستهلك المصري بأسعار تنافسية رغم التحديات المرتبطة بارتفاع الدولار.
وأوضح عثمان أن العام الحالي يشهد طرح أجهزة مختلفة من حيث التكنولوجيا والإمكانات مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو وصول نفس مستوى المنتجات التي يتم تصديرها إلى الخارج إلى المنازل المصرية، بما يعزز ثقة المستهلك في الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة.
وأضاف أن الشركات العاملة في القطاع توسعت خلال الفترة الماضية في تطوير خطوط الإنتاج، خاصة في قطاع الثلاجات، مع الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية والحصول على شهادات الاعتماد اللازمة للتصدير، إلى جانب إدخال تعديلات تقنية تتوافق مع متطلبات كل سوق، مثل معايير كفاءة استهلاك الطاقة.
وأشار عثمان إلى أن القطاع يعمل أيضًا على تقديم منتجات جديدة لم تكن متاحة من قبل في السوق المصرية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والدولي، ويدعم خطط التوسع في التصدير خلال المرحلة المقبلة.


ولفت إلى توفير أنظمة تقسيط متنوعة بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل، تتيح شراء الأجهزة الكهربائية بنفس أسعار الكاش وبدون فوائد، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتسهيل الحصول على الأجهزة المنزلية الحديثة.
وأوضح أن أسعار عدد من الأجهزة مثل التكييفات والمراوح والثلاجات والبوتاجازات تبدأ بأسعار أقل بنحو 20% مقارنة بالمنتجات المنافسة في السوق، نتيجة التوسع في التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير وتقليل الاعتماد على استيراد مدخلات الإنتاج.

الاجهزة الكهربائية غرفة الصناعة المصرية الصناعات المصرية الاستيراد والتصدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

محمد الشناوي - رنا أحمد

حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي

ترشيحاتنا

منتخب الشباب

مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين فى تصفيات شمال إفريقيا

النادي الأهلي

أول إجراء في الأهلي بعد الوصول إلي تونس لمواجهة الترجي

النادي الأهلي

قبل مواجهة الأهلي والترجي.. إجراء جديد لـ توروب للهروب من جحيم رادس

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد