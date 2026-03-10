قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أربعة قتلى من فصيل عراقي مسلح في ضربة أمريكية شمالي العراق
ترامب يحذر إيران: سنرد بقوة أكبر 20 مرة حال وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
صدمة في صراع القمة.. كيف يمكن للأهلي العودة إلى سباق لقب الدوري؟
الكرة تتحدى التوتر في الشرق الأوسط.. هل تأثرت الدوريات فى الدول العربية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية
بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء
إيران .. الحرس الثوري يعلن تدمير طائرة مسيرة من طراز هيرون تي بي
وصول المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس للمحكمة
بعد زيادة أسعار البنزين.. هذه تعريفة السرفيس والنقل العام الجديدة في القاهرة
مصادر : الاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب سيتطلب قوات برية كبيرة
قافلة زاد العزة 153.. الهلال الأحمر يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
على مدار الساعة.. وزير الخارجية يتابع أوضاع المصريين العالقين بدول المنطقة
أذربيجان ترسل قافلة من المساعدات الإنسانية إلى إيران لدعم الشعب
اقتصاد

وزير الصناعة يناقش ملامح استراتيجية شاملة لتعزيز نمو وتمكين القطاع الصناعي

وزير الصناعة يجتمع مع قيادات الوزارة وممثلي شركة «دي كود» المصرية
ولاء عبد الكريم

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وممثلي شركة «دي كود» المصرية المتخصصة في مجال الاستشارات، وذلك لبحث مستجدات إعداد استراتيجية الصناعة التي تعكف الوزارة على صياغتها خلال المرحلة الحالية، في إطار وضع رؤية متكاملة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن الوزارة تسعى للبناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها داخل الوزارة، بهدف الخروج باستراتيجية شاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية يتم بالتعاون مع شركة «دي كود» للاستشارات الاقتصادية والمالية، باعتبارها إحدى الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال، والتي سبق لها المشاركة في إعداد استراتيجية الصناعة عام 2016.

وأوضح أن الوزارة وكافة الجهات التابعة لها ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للشركة، من خلال توفير جميع البيانات والمعلومات والمقترحات المتعلقة بوضع القطاع الصناعي والخدمات التي تقدمها الوزارة لمجتمع الصناعة، بما يسهم في صياغة استراتيجية تستند إلى بيانات دقيقة ورؤية واقعية تعكس احتياجات القطاع.

ونوه وزير الصناعة بأن هذه الاستراتيجية تمثل البوصلة التي ستحدد مسار عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، كما تمثل خريطة طريق واضحة لكافة العاملين داخل الوزارة، بما يضمن تحديد مؤشرات أداء واضحة للوزارة وموظفيها، بحيث لا يقتصر دورها على التعامل مع المشكلات الطارئة، بل يمتد إلى التخطيط الاستباقي لدعم نمو القطاع الصناعي.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ستراعي عدداً من الاعتبارات المهمة، في مقدمتها الاستدامة المؤسسية والبيئية، مع التركيز على التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، والتوسع في تطبيقات الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في الصناعة.

ولفت الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة للقيام بدورها في دعم التنمية الصناعية، وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم توسيع دورها ليشمل دعم التنمية الحقيقية للقطاع من خلال إعداد الدراسات والسياسات الداعمة لنمو الصناعة وتمكين القطاع الخاص.

كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المواد والخامات المحلية داخل العملية التصنيعية، وتعزيز ثقافة الابتكار، إلى جانب التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة داخل خطوط الإنتاج.

وشدد الوزير على أن الوزارة تستهدف أن تكون شريكًا وداعمًا للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية، بدءًا من الخطوة الأولى لإقامة المشروع الصناعي، مرورًا بمرحلة التشغيل والإنتاج، وصولاً إلى التصدير للأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

القطاع الصناعي وزير الصناعة المصري شركة «دي كود» المصرية الاقتصاد المصري

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

بطاطس كروكيت

هنتسحر إيه النهاردة.. طعمية العدس وبطاطس كروكيت

الجلاش بالبسبوسة

طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة في الفرن

الكوليسترول

نوع ياميش غير متوقع يخفض الكوليسترول بالدم

بالصور

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

