تراجع أرباح أرامكو السعودية 11.6% في 2025 وتوزيعات بقيمة 82 مليار ريال

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها في 2025 بأكثر من التوقعات، إلى جانب انخفاض الإيرادات.

وسجل صافي أرباح الشركة العائدة للمساهمين نحو 348.04 مليار ريال في 2025، مقابل 393.8 مليار ريال في 2024، بانخفاض نسبته 11.6%، مقارنة بتوقعات السوق عند 369 مليار ريال، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 4.8% لتصل إلى 1.55 تريليون ريال.

وأقر مجلس إدارة الشركة توزيعات أساسية للمساهمين بقيمة 82.08 مليار ريال عن الربع الرابع من 2025، أي ما يعادل 0.3393 ريال للسهم، بزيادة 3.5% عن توزيعات الربع الثالث، على أن يكون تاريخ الأحقية 16 مارس وتاريخ التوزيع 31 مارس، أما إجمالي توزيعات العام الماضي فبلغ 320.4 مليار ريال.

كما وافق مجلس الإدارة على شراء أسهم الشركة بحد أقصى 350 مليون سهم، على أن يتم ذلك خلال 18 شهرًا من تاريخ صدور القرار.

وسجلت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 510.8 مليار ريال عن العام المالي 2025، و153.2 مليار ريال عن الربع الرابع، فيما بلغت التدفقات النقدية الحرة 320.4 مليار ريال عن إجمالي العام.