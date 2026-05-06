افتتاح مقر الاتحاد الدولي لليد في سويسرا وخالد فتحي يطير إلى بازل

يتوجه اليوم خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى مدينة بازل السويسرية، للمشاركة في الافتتاح الرسمي للمقر الجديد للاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك بناءً على دعوة رسمية تلقاها من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي.

ويحمل هذا الحدث أهمية كبرى على مستوى كرة اليد العالمية، حيث يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير اللعبة وإدارتها، ويجمع كوكبة من نجوم كرة اليد في العالم، إلى جانب كبار القيادات وصناع القرار وممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف القارات.

ومن المقرر أن يشهد برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المهمة، حيث يتضمن عقد اجتماعات بين الاتحاد المصري لكرة اليد ومسؤولي الاتحاد الدولي، للتباحث حول عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الاتفاق على تنظيم واستضافة بطولات دولية قادمة في القاهرة.

كما تشمل الزيارة عقد لقاءات مع رؤساء عدد من الاتحادات المشاركة في هذه المناسبة العالمية الكبرى، لبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع بروتوكولات تعاون وشراكات مستقبلية، بما يعزز من مكانة الاتحاد المصري على الساحة الدولية ويدعم حضوره في مختلف المحافل العالمية.

وتأتي مشاركة رئيس الاتحاد المصري في هذا الحدث في إطار الدور المتنامي لمصر في كرة اليد الدولية، وثقة الاتحاد الدولي في القدرات التنظيمية المصرية، التي أثبتت تميزها في استضافة كبرى البطولات العالمية.