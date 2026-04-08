سيتي كلوب يشارك في أكبر بطولة عالمية لناشئي كرة اليد « Partille Cup»

وافق مجلس إدارة شركة سيتي كلوب للمنشآت الرياضية برئاسة الكابتن ياسر الرملي ، على مشاركة أندية سيتي كلوب في بطولة Partille Cup الدولية لكرة اليد التي تقام هذا العام للمرة الأولى خارج السويد.

وتعد هذه البطولة، هي أكبر وأشهر بطولة للناشئين والشباب في جميع الفئات والمراحل السنية على مستوى العالم منذ 45 سنة.

وتنطلق مباريات البطولة يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 12 أبريل الجاري على ملاعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، وتشهد مشاركة ضخمة من مختلف دول العالم ومن الفرق المصرية ، ويأتي في مقدمتها "سيتي كلوب" الذي أعلن قطاع اللعبة به عن الدفع بفريقي أولاد مواليد 2010 و بنات مواليد 2012 تنفيذاً لاستراتيجيتها الرياضة ببناء قاعدة رياضية في كل اللعبات على أسس علمية ليستفيد منها المستوى الأول خلال السنوات القليلة المقبلة

كما تأتي المشاركة في البطولة الكبيرة من أجل إتاحة فرص الاحتكاك المباشر مع مدارس كروية عالمية، واكتساب الخبرات الفنية والتنافسية، حيث من المتوقع أن تشهد البطولة مستويات تنافسية قوية.