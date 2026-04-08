إشادة عالمية بصلاح.. كلوب يكشف سر تألق النجم المصري

حظي محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول بإشادة كبيرة من مدربه السابق يورجن كلوب وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

كلوب: صلاح لاعب لا يتكرر

أشاد كلوب بإمكانات محمد صلاح مؤكدا أنه يمتلك مزيجا نادرا من الموهبة والعقلية والطموح يجعله لاعبا استثنائيا يصعب تكراره، مشيرًا إلى أن النجم المصري يتميز برغبة دائمة في التطور وتحسين مستواه.

وأوضح المدرب الألماني أن صلاح أظهر منذ اليوم الأول قدراته الكبيرة، سواء من حيث السرعة أو مهارته في استخدام قدمه اليسرى، إلى جانب قدرته المستمرة على تسجيل الأهداف.

وكشف كلوب جانبا من شخصية صلاح مؤكدًا أنه لم يكن يرضى عن مستواه في بعض الفترات، وهو ما دفعه للعمل بجدية أكبر حتى أنه أنشأ مرمى داخل منزله للتدرب يوميًا لساعات طويلة، في سبيل تطوير قدراته التهديفية.

وأشار كلوب إلى صعوبة التنبؤ بعدد الأهداف التي يمكن أن يسجلها صلاح خلال الموسم، مؤكدًا أن الأرقام التي يحققها حاليًا بالفعل "مذهلة" وتعكس حجم إمكانياته الكبيرة.

قمة نارية بين باريس وليفربول

على جانب آخر، يلتقي ليفربول مع باريس سان جيرمان مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتحمل المواجهة طابعًا ثأريًا، بعدما نجح باريس سان جيرمان في إقصاء ليفربول من النسخة الماضية في طريقه نحو التتويج باللقب.

غيابات محتملة تهدد ليفربول

يدخل الفريق الإنجليزي المباراة وسط قلق من غيابات محتملة في لقاء الإياب حيث يواجه كل من فيرجيل فان دايك وكورتيس جونز وريان جرافنبيرج وكونور برادلي خطر الغياب حال الحصول على بطاقة صفراء.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية تحمل الكثير من الإثارة، في ظل رغبة ليفربول في رد الاعتبار، وسعي باريس سان جيرمان لمواصلة الدفاع عن لقبه الأوروبي.