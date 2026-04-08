طارق السيد: الشناوي مهدد بالايقاف من 3 إلى 5 مباريات

كشف طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن العقوبة المنتظرة لحارس الأهلي محمد الشناوي ، بعد تعرضه للطرد أمام سيراميكا كيلوباترا ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق طارق السيد : وفقا للائحة وبعد محاولة الاعتداء على الحكم .. الشناوي مهدد بالإيقاف من ٣ إلى ٥ مباريات.

وفي مستهل مشوار "مجموعة التتويج" بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وجد النادي الأهلي نفسه أمام أزمة كبرى تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، بطلها قائد الفريق وحارسه المخضرم محمد الشناوي، الذي بات مهدداً بعقوبات انضباطية قاسية قد تُبعده عن الملاعب في منعطف حاسم من عمر المسابقة.

لم تكن صافرة النهاية في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إعلاناً للهدوء، بل كانت شرارة لانفجار غضب عارم.

فرغم عدم مشاركته بصفة أساسية وتواجده على مقاعد البدلاء، دخل الشناوي في مشادة ساخنة مع طاقم التحكيم بقيادة محمود وفا.

اللقطات التلفزيونية رصدت اعتراضاً "خارجاً عن النص" من الحارس الدولي، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء المتبوعة بالحمراء مباشرة.

غير أن المشهد الأكثر خطورة، والذي وضع الشناوي في مأزق قانوني، هو محاولته الاندفاع نحو أحد أفراد الطقم التحكيمي، في واقعة لولا تدخل الجهاز الإداري للأهلي لربما تطورت إلى اعتداء بدني صريح.