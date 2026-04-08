شوبير يعلق على لقطة الشناوي مع حكم مباراة الأهلي وسيراميكا

علق الإعلامي أحمد شوبير على تصرفات الأجهزة الفنية خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الحكم بعد توجهه لتقنية الفيديو تحول المشهد لـ " مولد" الأجهزة الفنية توجهت لشاشة لرؤية ركلة الجزاء وبعدها الحكم منح عددا كبيرا منهم بطاقات صفراء.

وأضاف : بعد المباراة واصل المشهد والشناوي تدخل مع الحكم وشوبير تلقى بطاقة صفراء ووليد صلاح الدين يحاول تهدئة الأوضاع والحكم المساعد " زق" تريزيجيه هل هيكون فيه قرار ضده؟

واختتم شوبير تصريحاته : أتمنى من لجنة الحكام الخروج وإعلان الحقيقة وأحقية الأهلي في ركلة جزاء من عدمه فقط.