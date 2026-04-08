شوبير: خبراء التحكيم أجمعوا على وجود ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن خبراء التحكيم شبه أجمعوا على وجود ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري.

وأوضح شوبير: تواصلت مع 6 حكام 4 منهم أكد وجود ركلة جزاء لصالح الأهلي وحكم واحد قال أنها تحتمل القرارين وحكم أخر أكد عدم وجود ركلة جزاء.

وأضاف : بعيدا عن ركلة الجزاء وصحتها من عدمه لكن الازمة الكبيرة في إدارة المنظومة واختيار الحكام للمباريات والنظام المتبع.

مباريات الأهلي المتبقية:

الجولة 2: الأهلي × سموحة

الجولة 3: راحة

الجولة 4: بيراميدز × الأهلي

الجولة 5: الزمالك × الأهلي

الجولة 6: الأهلي × إنبي

الجولة 7: المصري × الأهلي

ويخوض الأهلي مواجهتين مباشرتين أمام بيراميدز والزمالك قد تحددان بشكل كبير مسار المنافسة.