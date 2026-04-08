شوبير: مباراة الأهلي وسيراميكا خرجت من سيطرة الحكم مبكرا

أعاد الإعلامي أحمد شوبير تسليط الضوء على الأداء التحكيمي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بالتعادل، وشهدت جدلًا كبيرًا بسبب القرارات التحكيمية.



وقال شوبير، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن ما حدث يمكن تلخيصه في عنوانين رئيسيين: «سوء التقدير وسوء الإدارة»، مؤكدًا حرصه على تناول الأمور بموضوعية واحترام للجميع.



وأوضح شوبير أن اختيار الحكم لأي مباراة يجب أن يكون وفقًا لمدى جاهزيته وخبرته، مشيرًا إلى أن إسناد المباريات يتطلب دائمًا اختيار الأكثر استعدادًا وتأهيلاً، كما يحدث في مختلف المجالات.



وكشف شوبير عن اعتذاره لأحد المستمعين، الذي كان قد اعترض على إسناد إدارة مباراتي الدورين الأول والثاني للحكم نفسه، وهو محمود وفا، موضحًا أنه كان يرى في البداية عدم وجود أزمة طالما أن الحكم كفء.



وأضاف أنه لا يشكك في قدرات الحكم، بل كان من أبرز الداعمين له، إلا أنه شعر خلال سير اللقاء، ومنذ بدايته، بأن المباراة بدأت تخرج تدريجيًا عن سيطرته.



وأشار إلى وجود بعض الحالات المثيرة للجدل، مثل احتساب أخطاء غير دقيقة، والتأخر في إشهار البطاقات، وتعطيل اللعب، إلى جانب التراجع عن قرار احتساب ركلة ركنية.



وفيما يتعلق بسوء التقدير، أوضح شوبير أن الأمر لا يتعلق بنوايا الحكم، لكنه يفتح بابًا واسعًا للجدل، خاصة أن الحكم كان قد أدار مباراة في ليبيا قبل اللقاء بيوم واحد فقط، وعاد مباشرة لإدارة مباراة الأهلي، وهو ما اعتبره ضغطًا كبيرًا كان من الممكن تجنبه.



واختتم حديثه بالتأكيد، أن لجنة الحكام كان بإمكانها إراحة الحكم وإسناد المباراة إلى حكم آخر مثل محمود ناجي، حتى يكون أكثر تركيزًا، معتبرًا أن ذلك يدخل ضمن «سوء الإدارة» في تنظيم التحكيم.