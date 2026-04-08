يتحمل جزءا.. أحمد شوبير ينتقد نجله بعد هدف فخري لاكاي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن هدف فخري لاكاي في مرمى مصطفى شوبير خلال الشوط الأول من المباراة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»، إنه عادة لا يحمّل حراس المرمى مسئولية الأهداف، لكنه استثنى هذه الحالة، مؤكدًا أن مصطفى شوبير يتحمل جزءًا من مسئولية الهدف، بسبب عدم تعامله بالشكل الأمثل مع الكرة أثناء محاولة إبعادها.



وأضاف أن حارس الأهلي لم يتعرض لاختبارات حقيقية طوال المباراة، باستثناء لقطة الهدف فقط.

كما وجّه شوبير انتقادات إلى لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز، مشيرًا إلى استمرار الأخطاء التحكيمية وغياب التنسيق في اختيار الحكام، مطالبًا بضرورة تعيين لجنة حكام مصرية خلال الفترة الحالية.