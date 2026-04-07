شوبير يشيد بعودة محمد شريف لقائمة الأهلي.. ويقارنه بمهاجم الزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير، على انضمام محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى قائمة مباراة الأهلي ضد سيراميكا، المقرر لها الثامنة مساء اليوم.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية "إن محمد شريف مهاجم هداف ويجيد الوصول للمرمى، مؤكدًا أن المدرب كان ينتظر منه مستوى أكبر.

وأضاف أنه من الممكن رؤية شريف في التشكيل الأساسي اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن وضعه الحالي يشبه قصة ناصر منسي عندما كان قريبًا من الرحيل عن الزمالك.

موعد مباراة الأهلى أمام سيراميكا فى دوري نايل

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.