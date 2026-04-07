شوبير يكشف تفاصيل جديدة في مفاوضات موسيماني مع شباب بلوزداد

علق الإعلامي أحمد شوبير على اقتراب بيتسو موسيماني من تدريب شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : مازال سايد راموفيتش المدير الفني لفريق شباب بلوزداد على الورق رغم قرار التجميد في الوقت الحالي ويتولي جهازه المعاون مهمة تدريب الفريق.

واوضح: التقارير الجزائرية ربطت اسم بيتسو موسيماني بالانضمام لفريق شباب بلوزداد ويعتبروه صفقة القرن بعد النجاحات المميزة التي صنعها الجنوب إفريقي مع الأهلي وصن دوانز.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : من الصعب تولى موسيماني المهمة في الوقت الحالي ويحتاج 4 او 5 أيام لتولى تدريب الفريق وهي نفس المدة على مباراة الزمالك مع شباب بلوزداد

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

كان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.