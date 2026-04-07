وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد

حرص وفد من سفارة مصر بالجزائر ، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فور وصولها مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية الجزائر، لتسهيل إجراءات دخول بعثة الفريق، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضم الوفد عبد اللطيف اللايح سفير مصر في الجزائر، وأحمد بسيوني القنصل بجانب بعض ممثلي السفارة.

وحرص السفير على الترحيب بالمهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.