شوبير: نظريًا وعلى الورق الزمالك الأقرب لحصد لقب الدوري الممتاز

يرى الإعلامي أحمد شوبير إن نظرياً نادي الزمالك هو الأقرب لحصد الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: لن يرمي أحد الفوطة وكل المفاجآت واردة.. لكن نظريًا وعلى الورق الزمالك الأقرب لحصد الدوري الممتاز.

وأضاف أحمد شوبير: سيراميكا بدأ الموسم بشكل أروع ما يكون وكان مرشحًا للمنافسة على لقب الدوري، وما زال في دائرة المنافسة لكن ابتعد قليلا ورغم ذلك اكتسب احترام الجميع.

وأردف أحمد شوبير: هناك حديث عن غيابات سيراميكا كليوباترا الكبيرة، وعلى رأسها نيدفيد والسولية وبوبو وإسلام عيسى، لكن الأمر سلاح ذو حدين وهناك أسماء كبيرة أيضا موجودة، وعلي ماهر مدرب ليس جبانا.

وواصل نجم الكرة المصرية السابق: مباراة الأهلي وسيراميكا ستكون بها ندية كبيرة لأن الفريق يريد حصد المركز الثالث من أجل ضمان المشاركة الإفريقية.