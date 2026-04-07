التركيز.. شوبير يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية

وجه الإعلامي أحمد شوبير، تحذيرًا للاعبي الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:«برضه من باب النصيحة، بنبه وبحذر فرقة الزمالك هما مش محتاجين بس برضه لازم المباراة تتأخد على محمل الجدية، والفريق يلعب مباراة قوية على مستوى الدفاع ومستوى الهجوم هناك ويحاولوا بكل قوة يطلعوا بأفضل نتيجة وهي طبعا الفوز وبعده التعادل الإيجابي».

عنده فرص كويسة.. شوبير يعلق على عودة محمد شريف لقائمة الأهلي أحمد شوبير عن مواجهة الأهلي وسيراميكا: غيابات الفريق قد تكون سلاحًا ذو حدين

وأضاف:«وشباب بلوزداد نفسه صعد بالتعادل الإيجابي هنا مع المصري، وبعدهم طبعا التعادل السلبي، ولو حصلت الخسارة لا قدر الله تبقي مش أكتر من هدف يعني، لأن الجول بيجي في ثانية وتقدر وقتها تصلح موقفك وتسجل».

وتابع:"«أنا بقول للزمالك التركيز ثم التركيز مينفعش يغيب ثانية، ولازم تحافظ عليه، ولو دخل مرماك هدف لازم ترد، الجماهير كلها بقت عايزة الفريق يكسب البطولتين المتبقيين وهما الدوري وهو طبعا متصدر وقادر ، بالإضافة لبطولة الكونفدرالية، وهو طبعًا أفضل الفرق الموجودة، وأقوي الفرق ويحسبله جدا أن هو الفريق الوحيد اللي كمل مشواره».